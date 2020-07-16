Третина українців засуджує СРСР як тоталітарний режим, третина – ні

Третина громадян України засуджують Радянський Союз як комуністичний тоталітарний режим, що здійснював політику державного терору.

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, які презентовані в Укрінформі.

«Щодо запитання, як ви ставитеся до рішення про засудження СРСР як комуністичного тоталітарного режиму, що здійснював політику державного терору, яке випливає з положень закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів», думки наших громадян розділилися приблизно на три частини. Близько 34% ставляться до цього позитивно. Схожа за розміром частка людей, які ставляться до цього негативно – 31%. І ще приблизно третині громадян або байдуже – 15%, або важко сказати – 19%», - сказав, презентуючи результати дослідження, аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Кучеріва Сергій Шаповалов.

Щодо регіонального розрізу він додав, що у Західному регіоні більше тих, хто погоджується із засудженням СРСР (47% «за» і 23% «проти»), у Центральному регіоні думки розділилися майже навпіл (35% «за» і 31% «проти). На Сході та Півдні дещо більше негативних ставлень – 23-24% підтримують засудження СРСР і 35-37% не підтримують.

Щодо вікового розподілу, за його словами, то серед різних вікових груп частка тих, хто засуджує СРСР, приблизно однакова. Щодо негативного ставлення із засудженням СРСР, то між групами 18-29 років і аж до 60 років серйозних відмінностей як таких немає. Ті, хто більше не засуджують, - лише у віковій категорії старше 60 років.

«Що насправді дуже важливо - що зростає кількість тих, кому байдуже. Серед наймолодшої категорії, 18-29 років, близько чверті людей говорять, що їм ці проблеми байдужі. І, навпаки, серед старших вікових категорій, тих, кому байдуже, найменше – близько 10%. Що відбувається? Молоде покоління зростає байдужим до цих питань і замість того, щоб переміститися в категорію тих, хто засуджує СРСР, вони переміщаються в категорію тих, кому байдуже», - зауважив Шаповалов.

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Він наголосив, що це стосується загальношкільної освіти.

«Це велике питання, який зміст нашої освіти з історії, яким чином це викладається – чи виникає симпатія до того, що наші школярі вивчають, чи це стає для них просто набором фактів, з якими вони себе не асоціюють, не відчувають, що це про них», - зазначив аналітик.

Загальнонаціональне дослідження проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитано 2000 осіб, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.