Третина українців засуджує СРСР як тоталітарний режим, третина – ні

Третина українців засуджує СРСР як тоталітарний режим, третина – ні

Опитування
Укрінформ
Третина громадян України засуджують Радянський Союз як комуністичний тоталітарний режим, що здійснював політику державного терору.

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, які презентовані в Укрінформі.

«Щодо запитання, як ви ставитеся до рішення про засудження СРСР як комуністичного тоталітарного режиму, що здійснював політику державного терору, яке випливає з положень закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів», думки наших громадян розділилися приблизно на три частини. Близько 34% ставляться до цього позитивно. Схожа за розміром частка людей, які ставляться до цього негативно – 31%. І ще приблизно третині громадян або байдуже – 15%, або важко сказати – 19%», - сказав, презентуючи результати дослідження, аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Кучеріва Сергій Шаповалов.

Щодо регіонального розрізу він додав, що у Західному регіоні більше тих, хто погоджується із засудженням СРСР (47% «за» і 23% «проти»), у Центральному регіоні думки розділилися майже навпіл (35% «за» і 31% «проти). На Сході та Півдні дещо більше негативних ставлень – 23-24% підтримують засудження СРСР і 35-37% не підтримують.

Щодо вікового розподілу, за його словами, то серед різних вікових груп частка тих, хто засуджує СРСР, приблизно однакова. Щодо негативного ставлення із засудженням СРСР, то між групами 18-29 років і аж до 60 років серйозних відмінностей як таких немає. Ті, хто більше не засуджують, - лише у віковій категорії старше 60 років.

«Що насправді дуже важливо - що зростає кількість тих, кому байдуже. Серед наймолодшої категорії, 18-29 років, близько чверті людей говорять, що їм ці проблеми байдужі. І, навпаки, серед старших вікових категорій, тих, кому байдуже, найменше – близько 10%. Що відбувається? Молоде покоління зростає байдужим до цих питань і замість того, щоб переміститися в категорію тих, хто засуджує СРСР, вони переміщаються в категорію тих, кому байдуже», - зауважив Шаповалов.

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Він наголосив, що це стосується загальношкільної освіти.

«Це велике питання, який зміст нашої освіти з історії, яким чином це викладається – чи виникає симпатія до того, що наші школярі вивчають, чи це стає для них просто набором фактів, з якими вони себе не асоціюють, не відчувають, що це про них», - зазначив аналітик.

Загальнонаціональне дослідження проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитано 2000 осіб, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

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