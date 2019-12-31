Помпео розповів Генсеку ООН, як Штати стримують Іран

Державний секретар США Майк Помпео запевнив Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, що оборонні заходи, вжиті Сполученими Штатами у відповідь на обстріл військової бази в Іраку, були спрямовані на стримування Ірану.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це в понеділок заявила речниця Держдепу Морган Ортагус.

"Держсекретар Майк Помпео розмовляв з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, - зазначила вона в заяві для преси. – Держсек Помпео та Генсек ООН Гутерреш обговорили нещодавні обстріли в Іраку, що призвели до трагічної загибелі громадянина США та піддали ризикові життя багатьох інших американців".

За її словами, Помпео вкотре наголосив, що ці дії були спрямовані на стримування Ірану. Він також погодився підтримувати тісний контакт з Генсеком ООН.

Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня внаслідок ракетного обстрілу бази на півночі Іраку, де дислоковані американські та іракські військові, загинув цивільний контрактник. 29 грудня американські військові завдали низку точкових ударів по базах підтримуваного Іраном шиїтського угруповання "Хезболла" в Іраку та в Сирії.