Помпео зустрінеться із Зеленським під час візиту до Києва - Держдеп

Держсекретар США Майк Помпео прибуде 3 січня до Києва, де у нього запланована низка зустрічей на найвищому рівні.

Про це йдеться у пресрелізі американського відомства.

"Держсекретар Помпео прибуде до Києва 3 січня, де він зустрінеться з Президентом Зеленським, міністром закордонних справ Пристайком та міністром оборони Загороднюком і підтвердить підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України" - повідомили у Держдепі.

У відомстві також додали, що Помпео візьме участь у церемонії покладання вінків у Свято-Михайлівському соборі на честь загиблих на Донбасі та зустрінеться з лідерами релігійних, громадських та ділових кіл для обговорення питань прав людини, інвестиційного клімату та урядової програми реформ.

Раніше Помпео заявив, що в новому році здійснить візит до України.