Військові США атакували терористичні угруповання в Іраку та Сирії

Американські військові завдали низку «точних оборонних ударів» по базах іракського шиїтського угруповання «Хізбалла».

Про це повідомляє міністерство оборони США.

"У відповідь на неодноразові напади Хізбалла (на іракські бази, які є частиною операції Внутрішніх сил коаліції (OIR), збройні сили США здійснили точні оборонні удари по п'яти об'єктах Хізбалли в Іраку та Сирії, що погіршить здатність угруповання здійснювати майбутні атаки проти сил коаліції", - йдеться у повідомленні.

Представники Пентагону заявили, що угруповання Хізбалла може бути причетним до атаки на американську військову базу в Іраку, внаслідок якої загинув один американський громадянин, а четверо військовослужбовців США та Іраку зазнали поранень.

«У цих місцях розташовувалися склади зберігання зброї, а також командні пункти, які Хізбалла планувала використати для планування й здійснення атак по силах коаліції», — зазначається у повідомленні.

Як раніше повідомляло агентство, офіційний Вашингтон ще на початку осені ввів новий пакет санкцій проти Ірану через його спроби підтримувати режим Башара Асада в Сирії, організацію "Хізбалла" і "інші терористичні суб'єкти" за допомогою торгівлі нафтою.