Ердоган вимагає від США видачі лідера YPG із "червоного списку"

Туреччина вимагатиме від США екстрадиції одного з лідерів YPG Ферхада Абді Сахіна, відомого під ім’ям Мазлум Кобані, який числиться у "червоному" переліку особливо небезпечних терористів та перебуває у міжнародному розшуку.

Про це сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, спілкуючись із журналістами на телеканалі TRT1, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас була угода про екстрадицію зі Сполученими Штатами. Америка повинна повернути цю людину (Ферхада Абді Сахіна – ред.) до нас. Тому що він у розшуку, його ім’я в "червоному бюлетені", - сказав Ердоган.

Він уточнив, що питанням займається міністр юстиції, який відправить відповідний запит про екстрадицію у Вашингтон.

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Президент Туреччини також висловився критично на адресу країн, які вбачають в Мазлумі Кобані "політичну фігуру". Зокрема таке зауваження стосується Президента США Дональда Трампа, який написав про своє позитивне враження від зустрічі з лідером YPG у Twitter.

"Мені дуже сподобалася моя розмова з генералом Мазлумом Абді. Він цінує те, що ми зробили, і я ціную те, що зробили курди. Можливо, настав час курдам направитися до нафтового регіону!" - написав Трамп.

Сьогодні турецькі ЗМІ висловили критичну оцінку дій самого Twitter по відношенню до Мазлума Кобані. Його профіль отримав "синю галочку" у Twitter, що означає проходження аккаунтом офіційної верифікації та популярність серед читачів.

Фото: АА