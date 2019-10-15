Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс після консультацій з парламентськими партіями, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Сподіваюся, що робота перехідного уряду під керівництвом Лудовіко Орбана буде успішною. Уряд буде перехідним до чергових парламентських виборів (вибори пройдуть восени 2020 року - ред)», - заявив президент.
Очільник Румунії наголосив, що пріоритетними завданнями нового уряду на найближчу перспективу стануть підготовка і проведення чергових президентських виборів, а також затвердження бюджету на 2020 рік.
Призначений прем'єр подякував за надану йому довіру, зазначивши, що він докладе всіх зусиль для виконання поставлених перед країною завдань.
Згідно з румунським законодавством, у наступні 10 днів парламент Румунії має проголосувати за затвердження нового уряду і програми правління.
Попередній голова Кабінету міністрів лідер Соціал-демократичної партії Віоріка Денчіле минулого тижня була відправлена парламентом у відставку після оголошення вотуму недовіри уряду.