Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана

Новим прем'єр-міністром Румунії призначено лідера Націонал-ліберальної партії Людовіка Орбана.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс після консультацій з парламентськими партіями, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Сподіваюся, що робота перехідного уряду під керівництвом Лудовіко Орбана буде успішною. Уряд буде перехідним до чергових парламентських виборів (вибори пройдуть восени 2020 року - ред)», - заявив президент.

Очільник Румунії наголосив, що пріоритетними завданнями нового уряду на найближчу перспективу стануть підготовка і проведення чергових президентських виборів, а також затвердження бюджету на 2020 рік.

Призначений прем'єр подякував за надану йому довіру, зазначивши, що він докладе всіх зусиль для виконання поставлених перед країною завдань.

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Згідно з румунським законодавством, у наступні 10 днів парламент Румунії має проголосувати за затвердження нового уряду і програми правління.

Попередній голова Кабінету міністрів лідер Соціал-демократичної партії Віоріка Денчіле минулого тижня була відправлена ​​парламентом у відставку після оголошення вотуму недовіри уряду.