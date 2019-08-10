Через перебої з електроенергією у Лондоні зупинилася залізниця

Через перебої з електроенергією у Лондоні зупинилася залізниця

Укрінформ
Збої в роботі двох електричних генераторів призвели до зупинки частини поїздів у Великобританії.

Про це пише Xinhua.

“Унаслідок цього, близько 1 млн осіб на великій території країни стикнулися зі складнощами”, - зазначає Xinhua.

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Зазначається, що найбільше постраждало залізничне сполучення із Лондоном, адже велика частина поїздів була скасована. 

Хоча до ранку суботи проблему переважно вдалося вирішити, певна кількість поїздів так і не змогла дістатися до пунктів призначення.

Фото: TIMOTHY CHOI

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