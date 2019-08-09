Блекаут у Британії: знеструмлені будинки, збої в роботі транспорту

Блекаут у Британії: знеструмлені будинки, збої в роботі транспорту

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Укрінформ
На більшій частині території Об’єднаного Королівства у п’ятницю ввечері стався масштабний збій в роботі системи електропостачання.
Про це повідомляє BBC.

«Масштабний збій в системі електропостачанні зафіксований у п’ятницю ввечері на значній території Великої Британії. Внаслідок цього знеструмлені житлові будинки та порушена робота транспортних мереж», - йдеться в повідомленні.

Відключення були зареєстровані на південному сході Англії, центрі, південному заході, північному сході та Уельсі. Торкнувся і більшої частини Лондона, через що виникли проблеми в роботі світлофорів. Також виникли збої у розкладі руху поїздів.

Зі свого боку британська енергетична компанія UK Power Network підтвердила, що ці проблеми, найімовірніше, пов’язані з технічним збоєм у роботі Національної енергетичної мережі.

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Цю проблему відповідні британські служби наразі намагаються якомога швидше вирішити.

Фото: www.bbc.com/JAMES MARLOW; TIMOTHY CHOI

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