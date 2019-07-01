У Мексиці стався вибух на стратегічному нафтопроводі, є постраждалі

Цього понеділка в центральній частині стратегічного мексиканського нафтопроводу в штаті Гуанахуато стався вибух, є постраждалі.

Про це в Twitter повідомляє уряд муніципалітету Селая, де стався інцидент.

«На даний момент за наслідками вибуху, що стався на нафтопроводі в муніципалітеті Селая в понеділок, відомо лише про трьох постраждалих, які мають опіки першого та другого ступеню. Евакуація сусідніх сіл не потребується», - йдеться в повідомленні.

Причиною аварії вважається нелегальне врізання (підключення) у трубопровід. Проте представники державної мексиканської нафтогазової компанії Pemex, яка володіє цим інфраструктурним проектом, наразі жодним чином не прокоментували згаданий інцидент.

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Слід зазначити, що лише торік у Мексиці було виявлено понад 12,5 тисячі незаконних врізань у трубопроводи Pemex, тобто на 45% більше, ніж у попередньому 2017 році.

Фото: Municipio de Celaya.