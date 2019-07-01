Вибух у Кабулі забрав щонайменше 40 життів

“За словами чиновника, кількість загиблих серед безпекових сил сягає 6, і ще 20 постраждали, а серед цивільних йдеться про 34 загиблих та щонайменше 63 постраждалих”, - йдеться у повідомленні.

За словами речниці Міносвіти Афганістану Нурії Нажат, у результаті вибуху постраждав щонайменше 51 учень.

Водночас речник МОЗ Вагідуллах Майар заявив про госпіталізацію 105 людей.

Як повідомлялося, в понеділок у дипломатичному районі Кабула стався потужний вибух. Офіційні представники федерацій футболу Афганістану заявили, що в результаті вибуху постраждали 16 їхніх працівників і гравців. Пізніше речник МОЗ Вагідуллах Майар заявив про щонайменше 93 постраждалих і одного загиблого. Терористичне угруповання “Талібан” уже взяло на себе відповідальність за вибух.