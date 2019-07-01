Вибух у дипломатичному районі Кабула: кількість постраждалих зросла до 93

“Чиновник МОЗ (Афганістану — ред.) Вагід Майер повідомив про 93 постраждалих і щонайменше одного загиблого від вибуху”, - йдеться у повідомленні.

Він також додав, що кількість постраждалих і загиблих може зрости, адже нині ще триває перестрілка між поліцейськими й бойовиками і тому важно дістатися до району, де раніше стався вибух.

Зазначається, що терористичне угрупування “Талібан” вже взяло на себе відповідальність за вибух.

Як повідомлятися, у понеділок в дипломатичному районі Кабула в Афганістані стався потужний вибух. Офіційні представники федерацій футболу Афганістану заявили, що в результаті вибуху постраждали 16 їхніх працівників і гравців.

Фото: www.cbsnews.com