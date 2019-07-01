У Кабулі стався вибух, є поранені - ЗМІ
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Укрінформ
У дипломатичному районі афганської столиці стався потужний вибух, у результаті 16 осіб постраждало.
Про це повідомляє Express з посиланням на місцеві ЗМІ.
«Потужний вибух стався в дипломатичному районі Кабула в Афганістані», - йдеться в повідомленні.
#Video: A scene after massive explosion in Kabul Afghanistan. pic.twitter.com/eZyY5oQLcl— HBABUR (@Humayoonbabur) 1 июля 2019 г.
Представник міністерства внутрішніх справ Насрат Рахімі заявив, що вибух стався в густонаселеному районі, де знаходиться міністерство оборони країни. Співробітники кабульській поліції також підтвердили, що стався вибух, але не повідомили жодних подробиць.
Офіційні представники федерацій футболу Афганістану заявили, що в результаті вибуху постраждали 16 їхніх працівників і гравців.
За словами свідків, з місця вибуху було чути стрілянину.