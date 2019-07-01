У Кабулі стався вибух, є поранені - ЗМІ

У Кабулі стався вибух, є поранені - ЗМІ

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Укрінформ
У дипломатичному районі афганської столиці стався потужний вибух, у результаті 16 осіб постраждало.

Про це повідомляє Express з посиланням на місцеві ЗМІ.

«Потужний вибух стався в дипломатичному районі Кабула в Афганістані», - йдеться в повідомленні.

Представник міністерства внутрішніх справ Насрат Рахімі заявив, що вибух стався в густонаселеному районі, де знаходиться міністерство оборони країни. Співробітники кабульській поліції також підтвердили, що стався вибух, але не повідомили жодних подробиць.

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Офіційні представники федерацій футболу Афганістану заявили, що в результаті вибуху постраждали 16 їхніх працівників і гравців.

За словами свідків, з місця вибуху було чути стрілянину.

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