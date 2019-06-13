Дуда назвав розширення контингенту США в Польщі відповіддю на дії Росії

Реакція Росії з приводу розширення американської присутності у Польщі навряд чи буде гострою, оскільки Калінінградська область РФ і так є найбільш мілітаризованою зоною в Європі.

Таку думку висловив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Я не сподіваюся на якусь особливу реакцію Москви, оскільки Москва увесь час доозброює Калінінградський округ. Натепер це найбільш мілітаризована зона в Європі, і це вже триває давно”,- заявив Дуда.

За його словами, нинішні дії з боку Північноатлантичного альянсу і США “є відповіддю на те, що Росія робить у Калінінградському окрузі, а також на її широкомасштабні навчання в Білорусі”.

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Як повідомлялося, президенти США та Польщі підписали 12 червня у Вашингтоні Декларацію про оборонну співпрацю у сфері присутності Збройних сил США на території Польщі, яка передбачає, зокрема, збільшення американського військового контингенту в РП, а також створення в Польщі додаткової американської військової інфраструктури.