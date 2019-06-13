США створять у Польщі військове командування та базу безпілотників

США розгорнуть на території Польщі передове командування дивізійного рівня, центр бойової підготовки, а також ескадрилью безпілотних літальних апаратів MQ-9.

Про це йдеться у спільній Декларації про оборонну співпрацю у сфері присутності Збройних сил США на території Польщі, підписаній Дональдом Трампом і Анджеєм Дудою, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У документі підкреслюється, що США планують збільшити свій військовий контингент в Польщі, який становить 4,5 тис. осіб, “у найближчому майбутньому приблизно ще на 1 тис. військовослужбовців”.

При цьому польська сторона гарантуватиме створення за свій рахунок відповідної інфраструктури для дислокації американських сил.

Декларацією передбачається створення передового командування ЗС США дивізійного рівня, а також центру бойової підготовки на полігоні Дравсько Помороське - а в перспективі ще в кількох регіонах.

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Окрім того, на території Польщі буде створено ескадрилью безпілотників MQ-9 повітряних сил США для ведення розвідувальних дій. При цьому інформацією, яку отримуватимуть БПЛА, американська сторона планує ділитися з польською стороною.

Водночас документом передбачається розгортання бази підтримки навчань американських військ на території Польщі, а також створення можливостей для діяльності сил спецоперацій США (у тому числі на морі та в повітрі). Окрім того, буде закладено інфраструктуру для підтримки у Польщі бронетанкової та авіаційної бригади, а також батальйону логістичного забезпечення ЗС США.

Фото: warsawinstitute.org