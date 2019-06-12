США можуть розмістити у Польщі дві тисячі військових

Сполучені Штати розглядають можливість розміщення двотисячний військовий контингент на території Республіки Польща з метою протидії російській агресії в Східній Європі.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Польщі 12 червня в Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми говоримо про це, і це одна з причин, чому ми тут", - зауважив Трамп, додавши, що з цією метою для створення військової інфраструктури виділяється багато грошей.

Він уточнив, що обмірковує зараз можливість перемістити до Польщі "на дуже тривалий час" 2 тис. американських військових, які дислокуються в Німеччині. "Додаткових військ у Європу не надсилатиметься. Ми їх перемістимо з інших локацій",- зазначив Трамп, додавши, що це питання остаточно не вирішено.

Водночас, президент США заявив, що не вважає Росію реальною загрозою для Польщі та Європи. "Сподіваюсь, ні. Я думаю, Росія ставитиметься до Польщі з повагою", - відповів Трамп на запитання журналістів.

"Я сподіваюсь, що Росія, Польща й Німеччина житимуть дружно", - зауважив президент США.

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня Польща і США оголосили про завершення переговорів щодо збільшення американської військової присутності в Польщі. Міністр канцелярії президента РП Кшиштоф Щерський пояснив, що це ще не означає автоматичного укладення угоди, оскільки досягнуті домовленості ще мають оцінити президенти Польщі та США.

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Нині на території Польщі на ротаційній основі перебувають понад 4 тис. американських військовослужбовців. Однак, польська сторона хоче, щоб американський контингент дислокувався у Польщі не на тимчасовій, а постійній основі.

Фото: ZIK/EPA/UPG