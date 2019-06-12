Варшава не боїться реакції Росії на розширення військової присутності США

Варшава не побоюється реакції Москви на збільшення кількості американських військ у Польщі.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту до США, інформує Dziennik.pl.

“Я не боюся (реакції Росії - ред.). Ніхто не має сумніву, що збільшення військової присутності США в Польщі корисне для безпеки Польщі, а також для інших країн східного флангу НАТО й усього Північноатлантичного альянсу”, - заявив Блащак.

У вівторок польський міністр зустрівся з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном, а також з виконувачем обов’язків міністра оборони США Патріком Шанаханом.

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Як повідомлялося, у середу в Білому домі має відбутися зустріч президентів США і Польщі Дональда Трампа і Анджея Дуди. Як очікується, під час неї може бути оголошено рішення про розширення американської військової присутності в Польщі.

Фото: Mariusz Błaszczak / Shutterstock