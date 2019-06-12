Варшава не боїться реакції Росії на розширення військової присутності США
Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту до США, інформує Dziennik.pl.
“Я не боюся (реакції Росії - ред.). Ніхто не має сумніву, що збільшення військової присутності США в Польщі корисне для безпеки Польщі, а також для інших країн східного флангу НАТО й усього Північноатлантичного альянсу”, - заявив Блащак.
У вівторок польський міністр зустрівся з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном, а також з виконувачем обов’язків міністра оборони США Патріком Шанаханом.
Як повідомлялося, у середу в Білому домі має відбутися зустріч президентів США і Польщі Дональда Трампа і Анджея Дуди. Як очікується, під час неї може бути оголошено рішення про розширення американської військової присутності в Польщі.
Фото: Mariusz Błaszczak / Shutterstock