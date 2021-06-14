У Чехії скасували низку карантинних обмежень

У Чехії через поліпшення епідеміологічної ситуації пом’якшили карантинні обмеження з 14 червня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, у країні дозволено проведення культурних та спортивних заходів на відкритому повітрі за участю до 2 тисяч осіб з розрахунку не менш ніж 4 квадратні метри на кожного глядача. Закриті зали можуть бути заповнені наполовину, але у приміщенні не допускається присутність більш як 1000 людей.

Міністерство закордонних справ Чехії також оновило так званий туристичний світлофор, що полегшує подорожі з низкою європейських держав, проте Україна залишається в списку країн "дуже високого ризику".

З 1 липня у Чехії планується скасувати обов’язкове тестування працівників компаній. Крім того, планується скасувати обов’язок носити респіратори (FFP2) в громадському транспорті та магазинах, улітку буде достатньо хірургічних масок.

У неділю в республіці зареєстровано 42 випадки зараження коронавірусом, загалом від початку пандемії – 1 553 139.

За даними Worldometer, у світі виявлено 176 765 400 випадків COVID-19, зокрема 3 820 598 летальних, одужало 160 819 937 осіб.