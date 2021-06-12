Турецький Бодрум перетворять на «блакитний Давос»

Турецький Бодрум, що на заході країни, на узбережжі Егейського моря, стане «блакитним Давосом», містом для комфортного поєднання роботи та відпочинку для мандрівників, які ведуть бізнес, працюють віддалено або у діджітал-офісах із різних куточків світу.

Про це сказав мер Бодрума Ахмет Арас у виступі перед учасниками Глобального туристичного форуму, який проходить цими днями в місті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Прагнемо довести Бодрум до міжнародного виміру за допомогою різних заходів, створити нові зони для розваг та залучити інвесторів та туристів, як в межах країни, так і з-за кордону. Працюємо над тим, аби перетворити Бодрум на блакитний Давосо світового рівня», - сказав Арас.

Лідери туризму зустрілися в Бодрумі / Фото: Ольга Будник

За його словами, населення Бодрума потроїлося із пандемією.

«Наша мета - адаптуватися до нових умов та підтримувати туристичну активність у Бодрумі протягом 12 місяців, зміцнивши та урізноманітнивши інфраструктуру міста. Віримо, що можемо досягти своєї мети - 2,5 мільйона туристів та 5 мільярдів доларів прибутку від туризму», - сказав мер Бодрума.

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Він наголосив, що пандемія коронавірусу призвела до значних трансформацій у туристичній галузі. Одна з них - цифрова міграція, коли багато людей по всьому світу в результаті переходу на віддалений режим роботи стали «цифровими кочівниками», поєднуючи подорожі, роботу та соціальне життя.

Як повідомляв Укрінформ, виступаючи перед учасниками Глобального туристичного форуму, колишній прем’єр-міністр Великобританії заявив про те, що через пандемію 100 млн працівників туристичної сфери загрожує безробіття.

Світова статистика свідчить про те, що активність туристичної галузі знизилася до показника 30-річної давнини.