Турецький Бодрум перетворять на «блакитний Давос»

Турецький Бодрум перетворять на «блакитний Давос»

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Укрінформ
Турецький Бодрум, що на заході країни, на узбережжі Егейського моря, стане «блакитним Давосом», містом для комфортного поєднання роботи та відпочинку для мандрівників, які ведуть бізнес, працюють віддалено або у діджітал-офісах із різних куточків світу.

Про це сказав мер Бодрума Ахмет Арас у виступі перед учасниками Глобального туристичного форуму, який проходить цими днями в місті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Прагнемо довести Бодрум до міжнародного виміру за допомогою різних заходів, створити нові зони для розваг та залучити інвесторів та туристів, як в межах країни, так і з-за кордону. Працюємо над тим, аби перетворити Бодрум на блакитний Давосо світового рівня», - сказав Арас.

Лідери туризму зустрілися в Бодрумі / Фото: Ольга Будник

За його словами, населення Бодрума потроїлося із пандемією.

«Наша мета - адаптуватися до нових умов та підтримувати туристичну активність у Бодрумі протягом 12 місяців, зміцнивши та урізноманітнивши інфраструктуру міста. Віримо, що можемо досягти своєї мети - 2,5 мільйона туристів та 5 мільярдів доларів прибутку від туризму», - сказав мер Бодрума.

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Він наголосив, що пандемія коронавірусу призвела до значних трансформацій у туристичній галузі. Одна з них - цифрова міграція, коли багато людей по всьому світу в результаті переходу на віддалений режим роботи стали «цифровими кочівниками», поєднуючи подорожі, роботу та соціальне життя.

Як повідомляв Укрінформ, виступаючи перед учасниками Глобального туристичного форуму, колишній прем’єр-міністр Великобританії заявив про те, що через пандемію 100 млн працівників туристичної сфери загрожує безробіття.

Світова статистика свідчить про те, що активність туристичної галузі знизилася до показника 30-річної давнини.

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