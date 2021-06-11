Світовий туризм впав до рівня 30-річної давності – європосадовці

Туризм до пандемії коронавірусу забезпечував майже десяту частину ВВП ЄС, зараз показники по світу загалом скотилися до тих, що були 30 років тому.

Про це йшлося у виступах президента Європарламенту Девіда Сассолі та генерального директора Європейської туристичної комісії Едуардо Сантандера перед учасниками Глобального туристичного форуму, що проходить сьогодні в Бодрумі, повідомляє кореспондент Укріфнорму.

«Туризм – одне з важливих джерел доходу ЄС. Туристична галузь забезпечувала 11,2% загальної зайнятості в Європі та 9,5% ВВП ЄС у 2019 році. За даними Всесвітньої туристичної організації, до 2030 року туризм становитиме 41,1% світового ринку», – сказав Сассолі.

Шляхом виходу туристичної галузі з кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, він бачить багатогалузевий підхід.

«Туристична сфера пов’язана з різними іншими, тому ми маємо підходити до питання різнобічно. Ми повинні перетворити туризм на той напрямок, який стимулюватиме інтерес, розвиток, попит і в інших сферах. Можемо зробити це завдяки підтримці та використанню нових технологій, діджиталізації», – сказав президент Європарламенту.

«Нинішні показники світового туризму впали до рівня, який ми мали 30 років тому», – повідомив у своєму виступі Сантандер.

За його словами, наразі спостерігається позитивна динаміка зростання туристичної активності серед європейців.

«Ми з оптимізмом спостерігаємо, як туристи з країн Європи цього літа відновлюють активність та здійснюють міжнародні подорожі, дотримуючись відповідних до вимог пандемії заходів безпеки», – сказав Сантандер.

Він переконаний, що для подальшого відновлення туристичної галузі важливо досягти консенсусу щодо загальних стандартів безпеки та паспортів вакцинації, зокрема цифрових, доступ до яких буде в загальній базі.

Глобальний туристичний форум (GTF) – це міжнародна платформа співпраці, орієнтована на розв'язання актуальних проблем туристичної галузі. Поєднуючи спільні зусилля державних установ, зацікавлених сторін туристичної галузі та наукових кіл, GTF ініціює створення моделей сталого розвитку для туристичного ринку та розробляє стратегії забезпечення зростання туризму.

Фото: Ольга Будник, Укрінформ