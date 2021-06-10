Прем’єр-міністри України і Хорватії обговорили відновлення туризму

Прем’єр-міністри України та Хорватії Денис Шмигаль і Андрей Пленкович обговорили активізацію економічного співробітництва, розвиток політичного діалогу та відновлення туризму.

Онлайн-зустріч відбулася 10 червня, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

Зокрема, Шмигаль зауважив, що підтримання на високому рівні активного двостороннього політичного діалогу між країнами – важливий складник розвитку відносин.

Він також подякував хорватському колезі за прийняття пропозиції відвідати Україну в серпні та взяти участь в установчому саміті Кримської платформи.

«Ваша участь в установчому саміті «Кримської платформи» і підписання двосторонньої Спільної декларації про європейську перспективу України стало б потужним кроком до зміцнення нашого партнерства», – зазначив глава українського уряду.

Співрозмовники також обговорили боротьбу з поширенням COVID-19. Шмигаль відзначив нарощення темпи вакцинації населення України та висловив сподівання, що найближчим часом епідемічна ситуація в обох країнах набагато поліпшиться.

У цьому контексті очільники урядів України та Хорватії порушили питання відновлення туризму, зокрема можливості взаємного спрощення в’їзду для громадян.

«Розраховуємо, що цього літа ситуація у сфері туризму значно покращиться, зокрема завдяки запровадженню цифрових сертифікатів. Наразі наша команда активно працює над розробленням такого документа відповідно до стандартів ЄС. Водночас сподіваємося, що ми зможемо відкрити кордони для туристів із наших країн, використовуючи інші наявні інструменти», – сказав Прем’єр-міністр України.

Під час зустрічі також ішлося про посилення торгівельно-економічного співробітництва. Глава українського уряду повідомив хорватській стороні, що Україна зробила важливий крок для створення повноцінного фондового ринку, який відкриє нові можливості для іноземних інвесторів.

Своєю чергою очільник уряду Хорватії висловив зацікавленість в участі українських компаній у відновленні інфраструктури в його країні, яка постраждала від землетрусу в грудні торік.

Шмигаль подякував Хорватії за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності, а також європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Фото: Урядовий портал