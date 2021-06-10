В Україні спостерігається стійкий тренд на відновлення економіки - Шмигаль

В Україні завдяки антикризовим програмам уряду спостерігається стійкий тренд на відновлення економіки.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці.

Зокрема, Шмигаль зауважив, що серед антикризових заходів уряду для допомоги бізнесу під час пандемії були виплати «карантинних» 8 тисяч гривень, також виплати за часткове безробіття, пільгове кредитування.

"Ці антикризові програми дуже допомогли економіці й уже у 2 кварталі цього року спостерігається стійкий тренд на її відновлення. Програми підтримки малого та середнього бізнесу продовжуються та будуть все більше концентруватися на стимулюванні розвитку та експортних можливостей таких підприємств", - написав Шмигаль.

Він також зауважив, що виплати «карантинних» 8 тисяч гривень завершено і всі, хто подавали заявки, отримали допомогу від держави.

"За останні 2 місяці було виплачено 2,7 млрд грн для 338 тисяч заявників. Це вже друга за останні пів року програма прямих виплат підприємцям та працівникам, які були змушені обмежити роботу через посилення карантину. Лише за цими програмами загальна сума виплат склала фактично 6,5 млрд грн", - написав глава уряду.

Крім того, він зауважив, що понад 3 млрд гривень також були виплачені за програмою часткового безробіття, що дало змогу підприємствам не звільняти працівників.

За словами Шмигаля, пільгове кредитування малого та середнього бізнесу за програмою Президента «5-7-9» та за програмою портфельних гарантій за рік склало майже 50 млрд грн.

Як повідомлялося, Пенсійний фонд завершив виплату фінансової допомоги у розмірі 8 тис. грн фізичним особам – підприємцям (ФОП) та найманим працівникам, чия діяльність постраждала від карантинних обмежень. У 2021 році було успішно подано 337 946 заявок, за якими було сплачено 2 703 568 000 грн допомоги.