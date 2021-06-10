Пенсійний фонд завершив «карантинні» виплати ФОПам

Пенсійний фонд завершив виплату фінансової допомоги у розмірі 8 тис. грн фізичним особам – підприємцям (ФОП) та найманим працівникам, чия діяльність постраждала від карантинних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба порталу «Дія» у Телеграм.

Зазначається, що у 2021 році було успішно подано 337 946 заявок, за якими було сплачено 2 703 568 000 грн допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня 2021 року парламент ухвалив у цілому законопроєкт №5300 про допомогу ФОПам та найманим працівникам, які призупинили діяльність через локдаун.

Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон, і 9 квітня він набув чинності. Прийом заявок на виплату карантинної допомоги стартував 20 квітня.