На «карантинні» виплати ФОПам виділили ще 1,4 мільярда гривень

На «карантинні» виплати ФОПам виділили ще 1,4 мільярда гривень

Укрінформ
Кабінет Міністрів виділив додаткові 1,4 млрд грн на одноразову допомогу фізичним особам – підприємцям (ФОП) та найманим працівникам, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень у “червоних зонах”.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у постанові уряду №543 від 31 травня, повідомляє Урядовий портал.

"Відповідно до частини першої статті 36 Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” здійснити розподіл бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету за програмою КПКВК 3511380 “Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками”, шляхом передачі Міністерству соціальної політики частини бюджетних призначень у сумі 1 400 000 тис. гривень на програму КПКВК 2501340 “Надання Пенсійним фондом України допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, - йдеться в постанові.

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Як повідомляв Укрінформ, з 30 березня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №5300 про допомогу ФОПам та найманим працівникам, які призупинили діяльність через локдаун. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, і 9 квітня він набув чинності.

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Станом на 24 травня вже 1,4 млрд грн були направлені на виплату державної допомоги 175 тисячам найманих працівників та підприємців, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень у “червоних” зонах.

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