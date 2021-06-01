На «карантинні» виплати ФОПам виділили ще 1,4 мільярда гривень

Кабінет Міністрів виділив додаткові 1,4 млрд грн на одноразову допомогу фізичним особам – підприємцям (ФОП) та найманим працівникам, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень у “червоних зонах”.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у постанові уряду №543 від 31 травня, повідомляє Урядовий портал.

"Відповідно до частини першої статті 36 Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” здійснити розподіл бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету за програмою КПКВК 3511380 “Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками”, шляхом передачі Міністерству соціальної політики частини бюджетних призначень у сумі 1 400 000 тис. гривень на програму КПКВК 2501340 “Надання Пенсійним фондом України допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, - йдеться в постанові.

Як повідомляв Укрінформ, з 30 березня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №5300 про допомогу ФОПам та найманим працівникам, які призупинили діяльність через локдаун. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, і 9 квітня він набув чинності.

Станом на 24 травня вже 1,4 млрд грн були направлені на виплату державної допомоги 175 тисячам найманих працівників та підприємців, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень у “червоних” зонах.