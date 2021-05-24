Зеленський доручив визначити терміни виплати «карантинних», лікарняних і декретних

Президент Володимир Зеленський доручив визначити чіткі терміни виплати допомоги бізнесу у зв’язку з карантином та виплати лікарняних й допомоги у зв'язку з вагітністю.

Про це йшлося під час селекторної наради, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Володимир Зеленський дав доручення визначити чіткі терміни виплати фінансової допомоги у зв’язку з карантином, а також виплати лікарняних та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами», - зазначили в ОП.

Водночас Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поінформував про виплату 8 тис. грн допомоги ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантинних обмежень у квітні цього року. За даними Офісу глави держави, уже виплачено 1,4 млрд грн, виплатами охоплено 175 тис. осіб.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства економіки, станом на 24 травня 1,4 млрд грн було направлено на виплату 8 тис. грн державної допомоги фізичним особам – підприємцям (ФОП) та найманим працівникам, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень у «червоних» зонах.

Фото: ОП