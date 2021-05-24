Зеленський доручив визначити терміни виплати «карантинних», лікарняних і декретних

Зеленський доручив визначити терміни виплати «карантинних», лікарняних і декретних

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський доручив визначити чіткі терміни виплати допомоги бізнесу у зв’язку з карантином та виплати лікарняних й допомоги у зв'язку з вагітністю.

Про це йшлося під час селекторної наради, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Володимир Зеленський дав доручення визначити чіткі терміни виплати фінансової допомоги у зв’язку з карантином, а також виплати лікарняних та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами», - зазначили в ОП.

Водночас Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поінформував про виплату 8 тис. грн допомоги ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантинних обмежень у квітні цього року. За даними Офісу глави держави, уже виплачено 1,4 млрд грн, виплатами охоплено 175 тис. осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства економіки, станом на 24 травня 1,4 млрд грн було направлено на виплату 8 тис. грн державної допомоги фізичним особам – підприємцям (ФОП) та найманим працівникам, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень у «червоних» зонах.

Фото: ОП

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