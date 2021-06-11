Через пандемію 100 мільйонам зайнятим у туризмі загрожує безробіття – Тоні Блер

Через пандемію коронавірусу у світі 100 мільйонам працівників туристичної сфери загрожує безробіття. Вивести галузь з кризи допоможе запровадження глобальної системи паспортів вакцинації та масове вакцинування працівників туристичної сфери.

Про це колишній прем’єр-міністр Великої Британії сказав під час відеовиступу на Глобальному туристичному форумі (Global Tourism Forum), який відбувається сьогодні в турецькому Бодрумі, повідомляє власкор Укрінформу.

«У результаті зниження туристичної активності близько 100 мільйонів працівників цієї сфери у всьому світі перебувають під загрозою безробіття», – сказав Блер.

Вакцинація, за його словами, сприятиме покращенню ситуації в туристичній сфері та її виходу з кризи. Серед глобальних підходів він бачить створення узгодженої глобальної системи паспортів вакцинації та масове вакцинування працівників галузі, щоб відновити довіру та стимулювати здійснення подорожей.

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Відповідальність за вакцинацію у глобальному масштабі він бачить доцільним покласти на міжнародні організації.

«Очевидно, що багаті країни хочуть спочатку вакцинувати своє населення. Якщо міжнародні організації, як-от G7, G20 та ООН сприятимуть рівномірному розподілу вакцини між країнами, ми зможемо вакцинувати неблагополучні верстви, населення мегаполісів та медичних працівників по всьому світу вже до кінця 2021 року, а переважну частину всього населення – до кінця 2022 року», – сказав Блер.

Глобальний туристичний форум (GTF) – це міжнародна платформа співпраці, орієнтована на розв'язання актуальних проблем туристичної галузі. Поєднуючи спільні зусилля державних установ, зацікавлених сторін туристичної галузі та наукових кіл, GTF ініціює створення моделей сталого розвитку для туристичного ринку та розробляє стратегії забезпечення зростання туризму.

Фото: Ольга Будник