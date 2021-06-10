У Стамбулі презентували туристичну привабливість Києва

У Стамбулі під час зустрічі офіційної делегації КМДА з представниками туристичного бізнесу Туреччини відбулася презентація туристичної привабливості столиці України.

Про це повідомляє власкор Укрінформу.

«Переліт Київ – Стамбул триває менше двох годин, після яких туристи опиняються вже в іншій культурі. Можливості для розвитку туризму між нашими містами практично безмежні, сподіваюся, що сьогоднішня презентація спонукатиме стамбульців відвідати наш Київ», – сказала заступниця голови Київської міськдержадміністрації Марина Хонда, яка очолює українську делегацію.

За її словами, Туреччина в топ-10 країн, звідки до столиці України приїжджає найбільше туристів, а через пандемію туристична галузь, яка є пріоритетною для Києва, постраждала найбільше.

«Зараз робимо все можливе, щоб галузь запрацювала наповну», – наголосила Хонда.

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Туристичний потенціал Києва у Стамбулі презентували представники шести туристичних асоціацій, зокрема всеукраїнські асоціації в’їзного, гастрономічного, медичного, бізнестуризму, асоціація гідів та асоціація готелів.

Під час зустрічі турецька сторона наголосила на зацікавленості туристів з Туреччини відвідувати Київ. Одне з питань, що на порядку денному, недостатня кількість у столиці турецькомовних гідів. Українська та кримськотатарська кухня також серед принад столиці для туристів з Туреччини.

Як повідомляє КМДА, у межах зустрічі в Стамбулі відбулися також бізнеспереговори на рівні представників українських асоціацій та асоціації турецьких туристичних компаній TURSAB. Всеукраїнська асоціація гастрономічного туризму домовилася про підписання меморандуму про співпрацю з турецькою стороною.

Фото: @kyivtourism