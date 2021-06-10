SkyUp розширює польотну програму до Туреччини

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines додає рейси до Даламана з Києва та до Бодрума зі Львова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба перевізника.

Зазначається, що польоти за маршрутом Київ – Даламан – Київ починаються від 10 червня і виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга й щонеділі.

Регулярні рейси за напрямком Львів – Бодрум – Львів здійснюються двічі на тиждень: щовівторка й щоп’ятниці.

У компанії додають, що нові напрямки доповнюють інші рейси SkyUp з Києва до Бодрума, Ізміра й Стамбула. Крім того, до Стамбула SkyUp літає із Запоріжжя, Львова, Одеси й Харкова.

Станом на 10 червня 2021 року для потрапляння на територію Туреччини необхідно надати довідку англійською мовою про негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону. Водночас результат тесту може бути наданий в електронному вигляді. Ці вимоги не поширюються на дітей до 6 років, а також на транзитних пасажирів, які прямують через аеропорти Туреччини в інші країни.

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Замість ПЛР-тесту можна надати: довідку про антиген-тест, який має бути зроблений не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону; сертифікат про проходження повного курсу вакцинації не раніше ніж за 14 днів до поїздки; довідку про наявність антитіл або про перенесення коронавірусної хвороби протягом останніх 6 місяців. Будь-який із цих документів має бути наданий англійською мовою. Крім того, після прибуття можуть бути проведені додаткові вибіркові ПЛР-тести (за рахунок турецької сторони).

Як повідомляв Укрінформ, SkyUp виконала у травні 2021 року 1419 рейсів – це рекордна кількість за весь період діяльності компанії.