SkyUp у червні почне літати з Києва на грецькі острови

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з червня 2021 року почне виконувати рейси з Києва на Корфу, Родос та Крит.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Зазначається, з 5 червня SkyUp почне літати на Корфу. Рейси з Києва спочатку виконуватимуться щосуботи, а вже з кінця червня частота вильотів збільшиться до трьох: додадуть вильоти щопонеділка й щосереди.

Рейси на Родос стартують з 6 червня. Спочатку SkyUp літатиме з Києва щонеділі, а в подальшому додадуть рейси у вівторок і четвер. У столицю острова Крит – Іракліон – авіакомпанія почне літати з 12 червня: щопонеділка, щосереди, щосуботи й щонеділі. Через декілька тижнів після старту SkyUp планує виконувати рейси за цим маршрутом щодня.

У SkyUp нагадують, що, крім цього, з 19 червня стартують рейси на Крит з Одеси.

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Наразі для перетину кордону Греції всім громадянам України (вимоги поширюються на дорослих і дітей старше 5 років) необхідно: заповнити Форму повідомлення про місцезнаходження пасажира (PLF); надати негативний ПЛР-тест, який було зроблено не пізніше 72 годин до прибуття, або мати довідку про повне проходження вакцинації щонайменше за 14 днів до подорожі, або ж надати довідку про перенесену хворобу та одужання й наявність антитіл чи позитивний ПЛР-тест, після отримання яких минуло від 2 до 9 місяців. Сертифікат вакцинації, результати тестів та довідки мають надаватися лише англійською мовою.

Влада Греції залишає за собою право проводити вибіркове безкоштовне тестування туристів на коронавірус. У випадку отримання позитивного результату мандрівники мають відправитись на 14-денний карантин.