Греція до липня почне використовувати сертифікати вакцинації
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
«Греція готова випустити цей цифровий сертифікат раніше 1 липня», - сказав прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.
Це робиться для того, щоб залучити іноземних мандрівників і врятувати туристичний сектор Греції від другого літа, втраченого через коронавірус.
Як зазначає видання, Греція була одним з перших прихильників сертифікату у вигляді QR-коду, який допоможе послабити обмеження на поїздки до Європейського Союзу і вивести економіку країни з рецесії шляхом збільшення доходів від туризму.
У сертифікаті буде вказано, чи отримав пред'явник вакцину, чи має негативний тест на коронавірус або імунітет на підставі одужання від COVID-19.
Очікується, що Європейський парламент ухвалить закон після 7 червня, щоб запустити систему сертифікації з 1 липня. Більш як десять країн ЄС, зокрема Франція та Іспанія, вже погодилися протестувати систему перед її запуском.