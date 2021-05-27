Болгарія оновила «карантинні» правила в'їзду для українців

Болгарія оновила «карантинні» правила в'їзду для українців

Укрінформ
Міністерство охорони здоров’я Республіки Болгарія оновило умови в'їзду для громадян України.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Консульський відділ Посольства України в Республіці Болгарія.

"Інформуємо, що 27 травня 2021 року оновлено рішення Міністерства охорони здоров’я Республіки Болгарія щодо тимчасової заборони в’їзду на територію країни № РД-01-374", - йдеться у повідомленні.

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Згідно з рішенням, з 01 червня до 31 липня 2021 року громадянам України дозволено в’їжджати на територію Республіки Болгарія за умови наявності одного з таких документів:

- сертифікату вакцинації (документ про завершення програми вакцинації проти COVID-19). Завершенням програми вакцинації вважається введення відповідної кількості доз вакцин проти COVID-19 та закінчення 14-денного періоду від дати введення останньої дози вакцини. У документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон (латинською мовою), дата народження, дати вакцинації, торгове найменування та номер партії вакцини проти COVID-19 , назва виробника/власника реєстраційного посвідчення, країна, в якій воно видане, та назва компетентного органу, який його видав;

- довідки, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону або негативний результат швидкого антигенного тесту, проведеного за 48 годин до в’їзду в країну. У згаданому документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон, відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані), дата проведення тестування, а також прописаний латиницею метод (PCR або RAT) та негативний результат (Negativе);

- документа, що показує позитивний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або швидкого антигенного тесту для осіб, які перехворіли на COVID-19 у період від 15 до 180 днів від зазначеної в документі дати проведення дослідження. У документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон (латинською мовою), відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані), дата проведення тестування, а також прописаний латиницею метод (PCR або RAT) та позитивний результат (Positive).

Дітям до 5 років дозволено в’їжджати на територію Республіки Болгарія без надання зазначених документів.

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Особам, які здійснюють транзит територією Болгарії та можуть гарантувати негайний виїзд, не є необхідним надання документів про щеплення, негативний ПЛР-тест або позитивний тест на антитіла, зауважується у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу заявив, що українці за умови дотримання протиепідемічних вимог наразі можуть подорожувати до 107 країн світу.

Фото: @ BGNES

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