Болгарія оновила «карантинні» правила в'їзду для українців

Міністерство охорони здоров’я Республіки Болгарія оновило умови в'їзду для громадян України.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Консульський відділ Посольства України в Республіці Болгарія.

"Інформуємо, що 27 травня 2021 року оновлено рішення Міністерства охорони здоров’я Республіки Болгарія щодо тимчасової заборони в’їзду на територію країни № РД-01-374", - йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням, з 01 червня до 31 липня 2021 року громадянам України дозволено в’їжджати на територію Республіки Болгарія за умови наявності одного з таких документів:

- сертифікату вакцинації (документ про завершення програми вакцинації проти COVID-19). Завершенням програми вакцинації вважається введення відповідної кількості доз вакцин проти COVID-19 та закінчення 14-денного періоду від дати введення останньої дози вакцини. У документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон (латинською мовою), дата народження, дати вакцинації, торгове найменування та номер партії вакцини проти COVID-19 , назва виробника/власника реєстраційного посвідчення, країна, в якій воно видане, та назва компетентного органу, який його видав;

- довідки, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону або негативний результат швидкого антигенного тесту, проведеного за 48 годин до в’їзду в країну. У згаданому документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон, відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані), дата проведення тестування, а також прописаний латиницею метод (PCR або RAT) та негативний результат (Negativе);

- документа, що показує позитивний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або швидкого антигенного тесту для осіб, які перехворіли на COVID-19 у період від 15 до 180 днів від зазначеної в документі дати проведення дослідження. У документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон (латинською мовою), відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані), дата проведення тестування, а також прописаний латиницею метод (PCR або RAT) та позитивний результат (Positive).

Дітям до 5 років дозволено в’їжджати на територію Республіки Болгарія без надання зазначених документів.

Особам, які здійснюють транзит територією Болгарії та можуть гарантувати негайний виїзд, не є необхідним надання документів про щеплення, негативний ПЛР-тест або позитивний тест на антитіла, зауважується у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу заявив, що українці за умови дотримання протиепідемічних вимог наразі можуть подорожувати до 107 країн світу.

Фото: @ BGNES