Безпечний туризм по-турецьки

Туреччина посилила епіднорми до нового турсезону

Минулого року в розпал пандемії Туреччина була ледь не єдиною країною, яка відважилася розпочати туристичний сезон. І не прогадала. Лише з України приїхало близько мільйона туристів (у 2019-му було 1,5 мільйона). Цей рік має всі передумови і досягти, і перевищити допандемічний показник .

Аби туристи почувалися безпечно, торік розробили спеціальну програму сертифікації туристичних об’єктів - Safe Tourism (безпечний туризм – ред.), яка включала 161 вимогу до організації відпочинку. Цього року критеріїв 171, і готелі, які сертифікацію не проходять, не мають права на роботу взагалі.

До туристичного сезону готові, - запевнили дипломатів та журналістів, акредитованих у Туреччині, яких запросили в Анталію - на власні очі впевнитися достатнім рівнем безпеки подорожей в умовах пандемії.

ПРАЦЮЮТЬ ЛИШЕ СЕРТИФІКОВАНІ ГОТЕЛІ

Минулого року сертифікація безпечного туризму була справою добровільною. Великі готелі вхопилися за неї як за елемент і безпеки, і реклами. В умовах глобального паралічу світової туристичної сфери, проходження сертифікації, яку промотували на рівні держави, та отримання клієнтів було привабливим, але непростим і затратним питанням. Як розповіли Укрінформу в одному з готелів класу люкс на Анатолійському узбережжі, вартість вжитих заходів та інших витрат для відповідності сертифікату становила від 300 до 500 тисяч доларів, причому, найбільше з цієї суми «потягнула» перебудова системи вентиляції. Цього року сертифікацію безпечного туризму зробили обов’язковою для всіх туристичних об’єктів.

Очевидно, що малим готелям такі витрати не по кишені. Це в мінтуризму врахували - сертифікацію безпечного туризму проходять лише готелі, які мають понад 30 кімнат. Але й вони повинні дотримуватися визначених епідеміологічних вимог. «За сертифікацією безпечного туризму перевірки відбуваються близько чотирьох разів на місяць. Ми сертифікацію не проходимо, бо маємо 28 номерів. Але з перевірками з початком сезону до нас приходять ледь не щодня. Дуже строго все, тому туристам боятися нічого, всі готелі готові їх приймати», – поділився з Укрінформом один із власників невеликого готелю на анталійській Ларі.

Фото: GETTY

Кількість критеріїв перевірки для проходження сертифікації безпечного туризму зросла на 10 - врахували попередній досвід та останні виклики, зокрема - появу нових штамів коронавірусу та їх вищу контагіозність. Зараз у Туреччині 95% нових випадків інфікування – це британський штам СOVID-19.

ПОВНИЙ ЛОКДАУН ЗАРАДИ ТУРИСТИЧНОГО СЕЗОНУ

Цього року туристичний сезон у Туреччині планували почати в середині квітня. Як раз на цей час припав статистичний рекорд виявлення нових випадків. Аби знизити їхню кількість, у тому числі для безпеки туристів, вся країна майже три тижні була в локдауні й до кінця цього місяця продовжує діяти комендантська година: щодня з 21.00 до 05.00 ранку наступного дня, на вихідні - з вечора п’ятниці до ранку понеділка. На туристів вона не розповсюджується.

Абсолютний максимум інфікування за весь час пандемії зареєстрували 16 квітня – більш як 63 тисяч нових випадків. Повний локдаун почався 29 квітня і тривав до 17 травня. Показник захворюваності за цей період знизився більш ніж на 85% – до 10 тисяч. На меті –5 тисяч до кінця травня.

Фото: АА

Показник інфікування за минулу добу – 8738 випадків. Цей показник у курортних регіонах є нижим, ніж середній показник у країні. Хоча всі курортні провінції в період з 20 по 26 травня лишалися в червоній зоні за рівнем виявлення нових випадків. Як запевняють у мінтуризму, готелів концепції all inclusive це мало стосується, адже кількість контактів, за умови дотримання всіх норм (носіння масок, дезінфекція рук, соціальне дистанціювання) тут зведена до мінімуму. Сертифіковані аеропорти і готелтеж виконують епіднорми, тому за умови дотримання обмежень туристами, інфікування малоймовірне.

Як показує практика, туристи з України про правила чули, але дотримуватися їх не дуже поспішають. Тут вже питання не до турецької сторони…

ПЕРСОНАЛ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ВАКЦИНУЮТЬ ДО КІНЦЯ ТРАВНЯ

У Туреччині зараз повним ходом іде вакцинація населення від COVID-19. Повністю вакциновано вже більш як 12 млн осіб із 85 млн населення, першу дозу вакцини отримали ще 16 млн. Як повідомив міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Ерсой, виступаючи перед дипломатами та журналістами в Анталії, вакцинація персоналу, задіяного в туристичному секторі, почалася в квітні, й до кінця травня всіх буде вакциновано. Чекатимемо повідомлення про це вже за кілька днів.

Фото: АА

Як запевнив журналістів і дипломатів представник міністра охорони здоров’я: в країні достатня кількість медичного персоналу, карет швидкої допомоги та медичних вертольотів, ліжок у лікарнях, аби надати допомогу будь-кому та будь-де. Приблизний час прибуття бригади для порятунку – 10 хвилин.

У курортних регіонах, передусім, в Анталії, де чекають масового прибуття туристів, звітують про готовність до турсезону за кількістю ліжок у звичайних та реанімаційних відділеннях.

Алгоритм дій у разі інфікування простий: виявили симптоми, повідомте про них у медпункт або на рецепцію готелю. Після цього буде зроблено тест. Якщо тест позитивний, а стан перебігу легкий, інфікованому призначать лікування та розмістять у спеціальних кімнатах для ізоляції. Це кімнати класу стандарт у готелі перебування, але вони розміщені окремо від інших.

Після ізоляції хворого медики та правоохоронці встановлять його коло контактів за останні 48 годин та поінформують про контакт з ковід-хворим. Це у разі наявності контактних даних, їх ви залишаєте та отримуєте свій унікальний код (HES-код), заповнюючи обов’язкову електронну форму перед подорожжю. Якщо ви отримали таку смс-ку, не варто панікувати - будьте уважні до себе та слідкуйте за симптомами.

Якщо ж стан інфікованого важкий, його шпиталізують. Полетіти додому можна буде після негативного тесту на коронавірус. Харчування або під двері ізоляційної кімнати, або в шпиталі.

РОЗРАХУНОК НА ВЛАСНІ СИЛИ

Туреччина комплексно ввела по всій країні високі стандарти епідбезпеки, в туристичній сфері вони ще й дуже чітко прописані. Критерії сертифікації безпечного туризму передбачають окремі вимоги до розміщення гостей, транспортування, організації харчування та екскурсійних подорожей як на виставки, в музеї, театри та кінотеатри, так і для морських подорожей, користування канатними дорогами, відвідання тематичних парків. Усі ці об’єкти підлягають сертифікації безпечного туризму.

Фото: Getty

Форми перевірок для отримання дозволів на роботу доступні на сайті Агентства з промоції та розвитку туризму Туреччини. Колосальна робота пророблена, нічого сказати.

Але покладатися повністю варто передусім на себе. Наприклад, турецька сторона також декларує, що у разі інфікування одного з членів родини, кімнату для ізоляції та харчування буде надано всій родині. Правило це ніде не прописане, міністр підтвердив. Отже, це залежить від конкретної ситуації та випадку. Тому краще розраховувати на власні сили, а якщо готель піде назустріч - це буде додатковим бонусом. Всі деталі також слід уточнити у туроператора та страховій агенції.

Консул України в Анталії взагалі радить все розрахувати як по термінах подорожі, так і по фінансах. Перше: мати час на лікування (у разі потреби) й не їхати на відпочинок впритул до термінів повернення на роботу. Друге: окрім купленого туру та страхування, врахувати пандемійні ризики, мати фінанси на випадок шпиталізації.

ТУРЕЧЧИНА ГОТОВА ПОДІЛИТИСЯ ПРОГРАМОЮ СЕРТИФІКАЦІЇ З УКРАЇНОЮ

Пандемія для турецького туристичного сектора стала великим поштовхом до вдосконалення та покращення рівня сервісу. Подумали й про комфорт для українців. У готелях є вибір українських телевізійних каналів. Якщо це не так, запитайте на рецепції. Персонал все частіше звертається українською. Наші туристи теж активно долучаються: замість завчених роками «пожалуйста» і «спасибо» відповідають: “lütfen” (будь-ласка!) і “teşekkür ederim” (дякую!). У турецьких музеях, завдяки старанням українського посольства в Анкарі, генконсульства в Стамбулі та консульства в Анталії, все більше аудіогідів українською мовою, матеріалів про Туреччину українською мовою.

Готелі зараз заповнені переважно українцями, поляками та громадянами країн Балтії. Британія, Німеччина та РФ чартерне авіасполучення ще не відкрили. Ціни теж нижчі у порівнянні з допандемічним періодом. Українці цими перевагами вже активно користуються. Як відзначають українські туроператори, на літні місяці з України вже заплановано більше чартерів, ніж було до пандемії.

Загалом сертифікацію безпечного туризму пройшли майже 10 тисяч об’єктів по всій країні (найбільша кількість на півдні), половина із сертифікованих об’єктів – готелі.

Проходження сертифікації безпечного туризму від цього року - обов’язкова процедура. Але й після пандемії від нового стандарту відмовлятися не будуть, повідомили в Мінтуризму. Більше того, Туреччина готова поділитися набутим досвідом та самою програмою сертифікацією безпечного туризму з іншими країнами. В Україні вже таку можливість розглядають.

Ольга Будник, Анталія-Анкара.

Фото автора та з відкритих джерел