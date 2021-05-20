Правила в’їзду до ЄС спростили для іноземців, вакцинованих проти COVID-19

Рада ЄС у четвер ухвалила рекомендації, що уточнюють тимчасові обмеження на несуттєві подорожі до ЄС, пов’язані із пандемією коронавірусу: зокрема, для щеплених вакцинами проти COVID-19 будуть послаблені деякі з вимог таких обмежень.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення Ради ЄС оприлюднене на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС сьогодні ухвалила доповнені рекомендації щодо тимчасових обмежень несуттєвих поїздок до ЄС. Ці додатки прийняті у відповідь на триваючі кампанії вакцинації та передбачають певні полегшення для осіб, що пройшли вакцинацію, та спрощення критеріїв для скасування обмежень на подорожі з третіми країнами», - йдеться у повідомленні.

Водночас, враховуючи ризики від нових варіантів коронавірусу, рада ЄС встановила так званий «механізм швидкої зупинки», який дозволить країнам-членам швидко реагувати на спалахи інфекції в третіх країнах та запобігати перенесенню нових варіантів коронавірусу на свою територію.

Рішення Ради ЄС містить також спрощені критерії для поступового скасування обмежень на подорожі до ЄС для громадян третіх країн. До таких критеріїв належить кількість активних випадків хвороби на кожні 100 тис. населення протягом 14 днів – така кількість була збільшена з 25 до 75 осіб. Під час ухвалення рішення враховуватиметься стан та темп вакцинації в таких третіх країнах, а також ризики, пов’язані із появою нових варіантів коронавірусу.

Крім того, показник позитивних результатів під час тестування на коронавірус в такій третій країні не має перевищувати 4% від загальної кількості тестів на коронавірус, при цьому особлива увага приділятиметься достовірності та прозорості інформації.

«Якщо країни-члени приймають доказ вакцинації як привід для скасування обмежень на подорожі, включаючи такі обмеження, як тестування або карантин, вони мають в принципі скасувати обмеження для «несуттєвих» поїздок для громадян третіх країн, які отримали останню рекомендовану дозу вакцинами, що ухвалені ЕМА (Європейське агентство з медичних засобів – ред.) принаймні за 14 днів до прибуття», - йдеться у повідомленні.

Таке скасування заборони на «несуттєві» подорожі може стосуватися також щеплень, здійснених за правилами ВООЗ щодо «надзвичайного застосування» вакцин інших виробників, включених до спеціального переліку ВООЗ.

Основним доказом проведення вакцинації або набутого імунітету, як йдеться у рішенні Ради ЄС, буде наявність Цифрового зеленого сертифікату після його остаточного ухвалення та затвердження.

Як повідомлялося, ЄС має намір до кінця червня провести вакцинацію до 70% свого дорослого населення та ввести Цифрові зелені сертифікати, які міститимуть індивідуальну інформацію щодо наявності вакцинації або набутого імунітету, дані про проведені тести на коронавірус. Документ покликаний надати країнам-членам право скасовувати тимчасові обмеження на подорожі для громадян третіх країн, введені у зв’язку із загостренням епідеміологічної ситуації.

Фото: Belga