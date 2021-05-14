Греція все ж таки дозволила в’їзд українським туристам з 14 травня

Греція відкрила поїздки для українців з туристичною метою з 14 травня.

Про це повідомило Посольство України у Грецькій Республіці в коментарі Укрінформу.

«Грецьким урядом щойно опубліковано рішення, відповідно до якого з 14 травня 2021 року громадянам України дозволено в’їзд до Греції», - йдеться у повідомленні.

Умови для в’їзду до Греції передбачають:

Заповнення спеціальної форми PLF за день до вильоту. Надання довідки про вакцинацію/негативного результату ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до вильоту/або довідки про одужання. Вибіркове тестування при в’їзді до країни.

Раніше повідомлялося, що напередодні 14 травня з’явилася інформація про скасування та зняття з продажу прямих рейсів до Греції з України на заплановану раніше дату – 16 травня.

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З 14 травня Греція пообіцяла відкритися для туристів з країн Євросоюзу та третіх країн із дотриманням необхідних умов для в’їзду. Зокрема, українських туристів обіцяли впускати з негативним тестом ПЛР або наявністю сертифіката вакцинації від коронавірусу.

Фото: /uk.wikipedia.org