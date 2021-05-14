Греція не відкрилася для українських туристів 14 травня
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Посольства України у Грецькій Республіці.
«Станом на 14 травня 2021 року рішення грецьким урядом щодо в’їзду громадян України в Грецію з туристичною метою не прийнято!», – йдеться в повідомленні.
Як прокоментували Укрінформу в посольстві, наразі невідома точна дата відкриття туристичної Греції для українців.
В українській дипустанові додали, що невідкладно сповіщатимуть про зміни режиму в’їзду громадян України в Грецію на своєму сайті та на сторінці у Фейсбуці.
Раніше повідомлялося, що напередодні 14 травня з’явилася інформація про скасування та зняття з продажу прямих рейсів до Греції з України на заплановану раніше дату – 16 травня.
Як повідомлялося, з 14 травня Греція пообіцяла відкритися для туристів з країн Євросоюзу та третіх країн із дотриманням необхідних умов для в’їзду.
Зокрема, українських туристів обіцяли впускати з негативним тестом ПЛР або наявністю сертифіката вакцинації від коронавірусу.