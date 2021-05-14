Греція не відкрилася для українських туристів 14 травня

Анонсоване раніше відкриття поїздок до Греції з туристичною метою для громадян України з 14 травня не відбулося.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Посольства України у Грецькій Республіці.

«Станом на 14 травня 2021 року рішення грецьким урядом щодо в’їзду громадян України в Грецію з туристичною метою не прийнято!», – йдеться в повідомленні.

Як прокоментували Укрінформу в посольстві, наразі невідома точна дата відкриття туристичної Греції для українців.

В українській дипустанові додали, що невідкладно сповіщатимуть про зміни режиму в’їзду громадян України в Грецію на своєму сайті та на сторінці у Фейсбуці.

Раніше повідомлялося, що напередодні 14 травня з’явилася інформація про скасування та зняття з продажу прямих рейсів до Греції з України на заплановану раніше дату – 16 травня.

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Як повідомлялося, з 14 травня Греція пообіцяла відкритися для туристів з країн Євросоюзу та третіх країн із дотриманням необхідних умов для в’їзду.

Зокрема, українських туристів обіцяли впускати з негативним тестом ПЛР або наявністю сертифіката вакцинації від коронавірусу.