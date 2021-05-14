Греція скорочує комендантську годину і починає виходити з локдауну

З п’ятниці, 14 червня, у Греції скасовуються обмеження на поїздки по країні та скорочується комендантська година.

Про це повідомляє Ekathimerini, передає Укрінформ.

Як зазначається, з п’ятниці припинить дію система SMS-оповіщення для виходу з дому, комендантська година починатиметься не о 23:00, а о 0:30, а обмеження на поїздки по країні будуть скасовані.

Крім того, влада суттєво послаблює обмеження для закладів роздрібної торгівлі.

Починаючи з 14 травня в Греції починає діяти «зелений сертифікат» для поїздок на острови (за винятком Лефкади та Евбеї) та авіаподорожей. Мандрівники зобов'язані мати один з таких документів: сертифікат про щеплення (після введення другої дози вакцини має минути 14 днів), негативний результат ПЛР-тесту, проведеного за 72 години, негативний результат швидкого тесту або самотесту, проведеного до 24 годин до поїздки, документальне підтвердження перенесеної хвороби.

Зазначається, що карантинні обмеження в Греції будуть і надалі послаблюватися: дитячі садки відкриються 17 травня, літні кінотеатри запрацюють 21 травня, а відкриті культурні простори - 28 травня. Починаючи з червня весілля та хрестини відбуватимуться на відкритому повітрі з участю до 100 осіб.

Від початку епідемії COVID-19 у Греції виявлено 369 554 випадки коронавірусу, 11 211 хворих померли.