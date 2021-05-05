У Греції ситуація з пандемією COVID-19 значно покращується – прем'єр-міністр

Голова грецького уряду Кіріакос Міцотакіс заявив, що зменшення кількості випадків захворювання на COVID-19 та вакцинація дадуть змогу Греції відкрити життєво важливий для країни туристичний сектор уже наступного тижня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, 15 травня Греція планує зняти обмеження на поїздки для іноземних відвідувачів, які були щеплені або мають негативні результати тестування. Туризм становить близько п'ятої частини грецької економіки та ринку робочих місць, і після вкрай невдалого для цього сектору минулого року, країна вже не може дозволити собі ще одне «втрачене літо».

Міцотакіс сказав, що поєднання широкомасштабних випробувань, імунізації та того, що багато заходів відбуватимуться на відкритому повітрі, додало владі впевненості, що туристи зможуть безпечно відпочивати.

«Сподіваюся, що ситуація різко покращиться впродовж наступних місяців», – підкреслив грецький прем’єр.

Міцотакіс також заявив, що з оптимізмом дивиться на перспективи відновлення економіки після пандемії та очікує значного зростання після 8,2% падіння ВВП країни торік.

Як повідомлялося, загалом із початку пандемії в Греції виявлено 349 936 випадків коронавірусу, зокрема 10 668 летальних.