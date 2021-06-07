Іспанія впускатиме туристів, щеплених затвердженими ВООЗ та ЄС вакцинами

Іспанія знову відкривається для туристів, які зможуть довести, що вони щеплені вакцинами, затвердженими ВООЗ та ЄС.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на документ, опублікований в Офіційному державному віснику Іспанії, передає Укрінформ.

Як пише видання, пасажирам, що прибувають до Іспанії «із зон ризику» дозволять в'їхати до країни, якщо вони повністю щеплені від COVID-19 вакцинами, схваленими або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) або Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), більш ніж за 14 днів до прибуття.

Йдеться про вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Janssen, затверджені у ЄС, а також китайські Sinopharm та Sinovac, які отримали затвердження ВООЗ.

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Водночас від мандрівників із країн ЄС, які не входять до «зон ризику», визначених МОЗ Іспанії, не вимагатимуть довідку про вакцинацію від СOVID-19, діагностичну довідку (результати аналізу на активну інфекцію COVID-19) або довідку про одужання (медичний документ, який підтверджує, що особа одужала від COVID-19). Вони пройдуть вибіркову перевірку документів. Однак туристам все одно доведеться заповнювати форму подорожі, доступну на сайті Spain Travel Health (SpTH).

Усі пасажири, які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, зокрема з метою транзиту до інших країн, мають завчасно заповнити формуляр санітарного контролю та отримати QR-код, який потрібно буде показати для посадки на рейс та на кордоні, йдеться у публікації.

Наразі існують винятки для мандрівників з Індії, Бразилії та Південної Африки через небезпечні варіанти коронавірусу, які циркулюють там. Поїздки до Іспанії з цих країн заборонені навіть для тих, хто повністю щеплений.

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На сайті посольства України в Іспанії зазначається, що тимчасовий в’їзд до Іспанії дозволено для "осіб, які мають довідку про вакцинацію, визнану Міністерством охорони здоров’я Іспанії, за умови попередньої перевірки санітарними органами, а також неповнолітні супроводжуючі особи за критеріями, визначеними Міністерством охорони здоров’я".

Довідки мають бути складені іспанською, англійською, французькою або німецькою мовами. У разі неможливості отримання такого документа однією із вказаних мов, він має супроводжуватися офіційним перекладом іспанською.

Як повідомляв Укрінформ, з понеділка, 7 червня, Іспанія відкриває свої кордони для громадян усіх країн, які зробили щеплення проти коронавірусу.

У світі станом на ранок 7 червня зафіксували понад 174 мільйони випадків зараження коронавірусом, з них – понад 3,7 мільйона летальних, одужали вже понад 157 мільйонів осіб.

Як вже повідомлялося, Рада ЄС і Європейський парламент кілька тижнів тому дійшли політичної згоди про запровадження так званих цифрових COVID-сертифікатів ЄС, які міститимуть інформацію про отриману вакцинацію, про набутий імунітет після перенесеної хвороби або дані про тестування на наявність інфекції. Ці документи видаватимуться громадянам ЄС безоплатно, міститимуть індивідуальний електронний QR-код та покликані сприяти відновленню свободи руху в межах ЄС в ході тривалої боротьби з пандемією коронавірусу.