Іспанія відкриває кордони для всіх вакцинованих

З понеділка, 7 червня, Іспанія відкриває свої кордони для громадян усіх країн, які зробили щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

"Люди, які отримали щеплення проти коронавірусу, і їхні сім'ї можуть перебувати в країні, незалежно від країни походження", - йдеться в повідомленні з посиланням на уряд Іспанії.

Крім того, іноземним круїзним суднам буде дозволено знову причалювати в іспанських портах.

Як зазначається, уряд Іспанії сподівається, що цього року країну відвідають 45 мільйонів іноземних туристів.

У 2019 році, нагадує DW, Іспанію відвідали 83,5 мільйона гостей з-за кордону. Торік через пандемію коронавірусу це число скоротилося на 77%.

Як повідомлялося, на початку місяця Іспанія продовжила до 30 червня обмеження на в'їзд іноземних громадян з країн поза межами ЄС і Шенгенського простору, запроваджені у зв'язку з пандемією COVID-19.