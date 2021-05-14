Іспанія у червні буде готова до запровадження COVID-паспортів

У червні Іспанія буде готова використовувати паспорти щеплення від COVID-19 для полегшення подорожей в умовах пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у зв'язку з цим міністр туризму Іспанії Реєс Марото закликала Євросоюз пришвидшити процес підготовки до запровадження цих документів.

Єврокомісія незабаром має закінчити роботу над COVID-сертифікатом, що дозволить громадянам ЄС подорожувати вже цього літа, вказує агентство.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон заявив, що ЄС планує з 15 червня запровадити сертифікати, які міститимуть інформацію про вакцинацію або набутий імунітет проти коронавірусу.

Передбачено, що ці сертифікати безплатно видаватимуться у цифровому або паперовому вигляді усім громадянам ЄС, а також третіх країн, які легально перебувають у Євросоюзі. Документи міститимуть інформацію про щеплення, проведені тести або набутий імунітет.

Ця інформація буде зашифрована QR-кодом, який також використовуватиметься для верифікації автентичності документа та особи його власника.