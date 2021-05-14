Іспанія у червні буде готова до запровадження COVID-паспортів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що у зв'язку з цим міністр туризму Іспанії Реєс Марото закликала Євросоюз пришвидшити процес підготовки до запровадження цих документів.
Єврокомісія незабаром має закінчити роботу над COVID-сертифікатом, що дозволить громадянам ЄС подорожувати вже цього літа, вказує агентство.
Як повідомлялося, єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон заявив, що ЄС планує з 15 червня запровадити сертифікати, які міститимуть інформацію про вакцинацію або набутий імунітет проти коронавірусу.
Передбачено, що ці сертифікати безплатно видаватимуться у цифровому або паперовому вигляді усім громадянам ЄС, а також третіх країн, які легально перебувають у Євросоюзі. Документи міститимуть інформацію про щеплення, проведені тести або набутий імунітет.
Ця інформація буде зашифрована QR-кодом, який також використовуватиметься для верифікації автентичності документа та особи його власника.