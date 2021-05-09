Іспанія скасовує режим надзвичайної ситуації, запроваджений через пандемію

Іспанія скасувала режим надзвичайної ситуації, запроваджений для боротьби з коронавірусом, який діяв більш ніж пів року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

Зазначається, що режим НС передбачав, серед іншого, заборону на поїздки між регіонами без поважної причини.

"Регіони мають право приймати рішення про зняття або посилення обмежень виходячи з епідеміологічної ситуації", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим влада країни закликала співвітчизників бути обачними, нагадавши, що пандемія ще не минула.

Як повідомляв Укрінформ, протягом квітня в Іспанії загальна кількість померлих унаслідок інфікування коронавірусом виявилася найнижчою за останні шість місяців.