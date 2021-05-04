В Іспанії у квітні - найменше смертей від коронавірусу за пів року
Як передає Укрінформ, про це пише El Pais.
Міністерство охорони здоров'я Іспанії зафіксувало 2 757 смертей від COVID-19 у квітні, що є найнижчим щомісячним показником з вересня минулого року.
Також, порівнюючи з березнем, у квітні середня добова кількість померлих знизилася з 200 до 90. Це іспанські експерти пов’язують з успіхом вакцинації в країні.
«Вірус продовжує поширюватись, але більшість людей з найбільш вразливих категорій населення захищені завдяки вакцинам», — зазначив професор профілактичної медицини університету Валенсії Хосе Луїс Альфонсо.
Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Іспанії Кароліна Даріас заявила у понеділок, що іспанська влада розраховує вакцинувати до кінця літа 70% дорослого населення, або близько 33 мільйонів осіб.
Загалом же від початку пандемії в Іспанії підтверджено 3 524 077 випадків коронавірусу, зокрема 78 216 летальних.
Фото: MONICA TORRES/El Pais