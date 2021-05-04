В Іспанії у квітні - найменше смертей від коронавірусу за пів року

В Іспанії загальна кількість померлих внаслідок пандемії коронавірусу у квітні стала найнижчою за останні шість місяців.

Як передає Укрінформ, про це пише El Pais.

Міністерство охорони здоров'я Іспанії зафіксувало 2 757 смертей від COVID-19 у квітні, що є найнижчим щомісячним показником з вересня минулого року.

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Також, порівнюючи з березнем, у квітні середня добова кількість померлих знизилася з 200 до 90. Це іспанські експерти пов’язують з успіхом вакцинації в країні.

«Вірус продовжує поширюватись, але більшість людей з найбільш вразливих категорій населення захищені завдяки вакцинам», — зазначив професор профілактичної медицини університету Валенсії Хосе Луїс Альфонсо.

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Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Іспанії Кароліна Даріас заявила у понеділок, що іспанська влада розраховує вакцинувати до кінця літа 70% дорослого населення, або близько 33 мільйонів осіб.

Загалом же від початку пандемії в Іспанії підтверджено 3 524 077 випадків коронавірусу, зокрема 78 216 летальних.

Фото: MONICA TORRES/El Pais