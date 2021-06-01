Іспанія продовжила «карантинні» обмеження на в’їзд іноземців

Іспанія продовжила до 30 червня обмеження на в’їзд іноземних громадян із країн за межами ЄС та Шенгенського простору, запроваджені у зв’язку з пандемією COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Фейсбуці Посольство України в Іспанії.

«Відповідно до наказу МВС Іспанії INT/519/2021 продовжено до 30 червня 2021 року обмеження щодо в’їзду до Іспанії іноземних громадян з країн за межами ЄС та Шенгенського простору», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою забезпечення здоров’я населення країни у в’їзді до Іспанії буде відмовлено громадянам третіх країн, які мають намір в’їхати до Іспанії з території країн поза межами ЄС та Шенгенського простору, за винятком:

іноземців, які мають дозвіл на проживання в одній з країн-членів ЄС, Шенгенського простору, Андоррі, Монако, Ватикані або Сан-Марино, та які прямують до відповідної країни постійного проживання, що має бути документально підтверджено;

власників довготермінових віз, виданих однією з країн-членів ЄС або Шенгенського простору, які прямують до країни, яка видала відповідну візу;

медичних співробітників, у тому числі дослідників, або осіб, які доглядають за людьми похилого віку, для виконання своїх обов’язків;

персоналу, який зайнятий у перевезенні вантажів, членів екіпажів морських та повітряних суден;

дипломатичного та консульського персоналу, співробітників міжнародних організацій, військових або гуманітарних місій, з метою виконання посадових обов’язків;

студентів, які навчаються в Іспанії або іншій країні ЄС або Шенгенської угоди, та мають відповідний дозвіл на навчання або візу та медичну страховку, та які виключно прямують до країни, де має відбуватися навчання, і якщо в’їзд відбувається під час академічного курсу або не раніше ніж за 15 днів до його початку;

висококваліфікованих працівників, які прибувають з метою виконання необхідної роботи, яка не може бути відкладена або здійснена дистанційно, а також учасників міжнародних змагань високого рівня, які відбуваються в Іспанії, що має підтверджуватися документально;

осіб, які документально підтвердять наявність вимушених сімейних обставин;

осіб, які документально підтвердять необхідність в’їзду через форс-мажорні обставини, внаслідок вимушеної потреби або з гуманітарних причин;

осіб, які постійно проживають в Австралії, Ізраїлі, Новій Зеландії, Руанді, Сінгапурі, Республіці Корея, Таїланді, КНР, спеціальних адміністративних районах Макао та Гонконг за умови, що такі особи подорожують до Іспанії безпосередньо із країни постійного проживання.

Зазначені обмеження продовжені до 24 год. 00 хв. 30 червня 2021 року та можуть бути модифіковані у разі зміни істотних обставин або оголошення оновлених рекомендації на рівні ЄС.

У посольстві нагадали, що всі іноземці, які подорожують до Іспанії у дозволених випадках, мають завчасно заповнити формуляр санітарного контролю (на порталі МОЗ Іспанії або завантаживши мобільний додаток на телефон) та отримати QR код для надання представникам прикордонних служб в аеропорту призначення: https://www.spth.gob.es/

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Із 23 листопада пасажири, яким дозволений в’їзд до Іспанії, та які прибувають з країн зі значним поширенням коронавірусу, мають надавати довідки про негативний тест на COVID-19.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 1 червня зафіксовано майже 171,5 млн млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,5 млн летальних, одужали вже понад 153,7 млн осіб. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (34 113 146), Індія (28 175 044), Бразилія (16 547 674), Франція (5 667 324), Туреччина (5 249 404), Росія (5 071 917).

Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях.

Україна посідає 16 місце у загальній статистиці.