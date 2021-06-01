У світі зафіксували понад 171,4 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 1 червня зафіксовано понад 171,4 млн млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,5 млн летальних, одужали вже понад 153,7 млн осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 171 467 968 випадків COVID-19, зокрема 3 565 014 – летальних, одужала 153 754 621 особа.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (34 113 146), Індія (28 175 044), Бразилія (16 547 674), Франція (5 667 324), Туреччина (5 249 404), Росія (5 071 917).

Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях.

Україна посідає 16 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні захворіло 2 202 494 особи, одужало 2 041 082 особи, летальних випадків – 50 536, проведено ПЛР-тестувань – 10 180 777.

Фото: АА