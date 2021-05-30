ВООЗ не виключає, що коронавірус таки «втік» з лабораторії

Теорія про те, що спалах нового коронавірусу розпочався з витоку у китайській лабораторії в місті Ухань, поки не виключається, заявив експерт ВООЗ доктор Дейл Фішер.

Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.

Розслідування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо походження вірусу ще триває, заявив Фішер.

"Теорія щодо витоку у лабораторії не виключається, треба здійснити більше досліджень", - сказав експерт ВООЗ.

Під час візиту експертів ВООЗ з метою розслідування джерел походження нового коронавірусу до міста Ухань на початку цього року, хід якого контролювався китайською владою, було зроблено висновок, що "надзвичайно малоймовірно", що пандемія почалася з лабораторного інциденту.

Фішер заявив, що ця теорія залишається "неперевіреною", попри звіт з даними американської розвідки, котрий стверджує, що троє співробітників лабораторії у місті Ухань захворіли на коронавірусну хворобу на початку грудня 2019 року. Експерт закликав США поділитися цими даними.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 30 травня зафіксували 170 637 911 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 548 837 смертей, одужали 152 619 598 осіб.