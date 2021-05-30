ВООЗ не виключає, що коронавірус таки «втік» з лабораторії
Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.
Розслідування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо походження вірусу ще триває, заявив Фішер.
"Теорія щодо витоку у лабораторії не виключається, треба здійснити більше досліджень", - сказав експерт ВООЗ.
Під час візиту експертів ВООЗ з метою розслідування джерел походження нового коронавірусу до міста Ухань на початку цього року, хід якого контролювався китайською владою, було зроблено висновок, що "надзвичайно малоймовірно", що пандемія почалася з лабораторного інциденту.
Фішер заявив, що ця теорія залишається "неперевіреною", попри звіт з даними американської розвідки, котрий стверджує, що троє співробітників лабораторії у місті Ухань захворіли на коронавірусну хворобу на початку грудня 2019 року. Експерт закликав США поділитися цими даними.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 30 травня зафіксували 170 637 911 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 548 837 смертей, одужали 152 619 598 осіб.