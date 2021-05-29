Британський прем’єр сумнівається, що COVID-19 «втік» з лабораторії
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таку думку в інтерв’ю телеканалу СВС висловив прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
“Я неупереджено ставлюся до цього, але буду відвертим: інформація, яку я досі бачив, не наводить на думку, що головним претендентом на причину поширення цього був витік з лабораторії”, - сказав Джонсон.
За його словами, найімовірнішим джерелом COVID-19 стали дикі тварини.
“Відомі мені дані вказують, що наразі головним кандидатом на причину походження хвороби є зоонозна хвороба, що виникла через розведення диких тварин певним чином”, - зазначив прем’єр-міністр.
Утім він наголосив, що “не буде виключати жодної можливості”.
“Нині я читаю багато цікавої інформації про те, що, можливо, відбувся витік вірусу з лабораторії. Думаю, треба залишатися відкритим до усього”, - підсумував глава уряду, додавши, що експерти ВООЗ та британські епідеміологи не підтримують цю версію.
Як повідомляв Укрінформ, за даними секретного звіту розвідки США, які оприлюднило видання The Wall Street Journal, троє учених з інституту вірусології в Ухані, які працювали в лабораторії з вивчення коронавірусів та інших патогенів, захворіли восени 2019 року. Вони звернулися до лікарів із симптомами, водночас схожими на ознаки COVID-19 і на звичайну сезонну ГРВІ. Ця інформація може свідчити, що походження коронавірусу є штучним.