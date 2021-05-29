Британський прем’єр сумнівається, що COVID-19 «втік» з лабораторії

Вірус COVID-19 навряд поширився світом унаслідок витоку із лабораторії у китайському Ухані.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таку думку в інтерв’ю телеканалу СВС висловив прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

“Я неупереджено ставлюся до цього, але буду відвертим: інформація, яку я досі бачив, не наводить на думку, що головним претендентом на причину поширення цього був витік з лабораторії”, - сказав Джонсон.

За його словами, найімовірнішим джерелом COVID-19 стали дикі тварини.

“Відомі мені дані вказують, що наразі головним кандидатом на причину походження хвороби є зоонозна хвороба, що виникла через розведення диких тварин певним чином”, - зазначив прем’єр-міністр.

Утім він наголосив, що “не буде виключати жодної можливості”.

“Нині я читаю багато цікавої інформації про те, що, можливо, відбувся витік вірусу з лабораторії. Думаю, треба залишатися відкритим до усього”, - підсумував глава уряду, додавши, що експерти ВООЗ та британські епідеміологи не підтримують цю версію.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними секретного звіту розвідки США, які оприлюднило видання The Wall Street Journal, троє учених з інституту вірусології в Ухані, які працювали в лабораторії з вивчення коронавірусів та інших патогенів, захворіли восени 2019 року. Вони звернулися до лікарів із симптомами, водночас схожими на ознаки COVID-19 і на звичайну сезонну ГРВІ. Ця інформація може свідчити, що походження коронавірусу є штучним.