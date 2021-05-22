ФРН зарахувала Британію до зони найвищого ризику через коронавірус

Німеччина відкоригувала класифікацію країн за ризиком зараження коронавірусом і, зокрема, віднесла Велику Британію до категорії найвищого ризику, тобто до переліку країн, де значну загрозу становить поширення варіантів коронавірусу.

Як передає Укрінформ, причиною цього кроку стало швидке поширення індійського варіанту коронавірусу у цій країні, повідомляє DW із посиланням на Інститут Роберта Коха (RKI).

Цей крок передбачає значні обмеження на поїздки, які набудуть чинності з неділі, 23 травня. Зокрема, з Великої Британії до Німеччини дозволять в'їзд лише для громадян та резидентів ФРН. Також після прибуття до Німеччини людям необхідно буде дотримуватися двотижневого карантину, дію якого не можна скоротити завдяки негативному тесту на коронавірус.

Речник федерального міністра охорони здоров'я Німеччини Єнса Шпана пояснив, що цей крок необхідний для "запобігання швидкому поширенню індійського варіанту в Німеччині".

Велика Британія - перша країна Європи, яку у ФРН віднесли до найвищої категорії ризику - "зони поширення варіанту вірусу". Наразі до неї входять 11 країн Африки, Азії та Південної Америки.

Вважається, що індійський варіант коронавірусу заразніший, ніж інші штами. Станом на 19 травня у Великій Британії зафіксували понад 3400 випадків цього варіанту.

Водночас у RKI визнали, що їм бракує даних про індійський варіант.

Нещодавно Німеччина виключала Велику Британію з переліку зон ризику на тлі швидкої кампанії вакцинації та жорстких обмежень, які значно зменшили кількість заражень коронавірусом у країні. Однак минулого тижня знову додала її до списку через наявність індійського варіанту.

При цьому, згідно з даними уряду Великої Британії, у країні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 37,5 мільйона людей, а обидві - понад 21,6 мільйона жителів (31,9% від усього населення). Загалом у країні проживають 66,65 мільйона людей.