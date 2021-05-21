Франція та Німеччина передадуть іншим країнам по 30 мільйонів доз COVID-вакцин
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон та канцлер ФРН Ангела Меркель на Глобальному форумі здоров'я, який проходить 21 травня у Римі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Відсьогодні і до кінця 2021 року Франція поділиться щонайменше 30 мільйонами дозами вакцин», - сказав Макрон.
Він зазначив, що Франція вже зробила значний внесок у допомогу країнам Африки для боротьби з пандемією.
Він констатував, що міжнародні зусилля в забезпеченні глобального доступу до вакцин ще не досягли успіху. Серед головних шляхів досягнення цієї мети Макрон назвав прискорення виробництва вакцин та скасування бар’єрів для цього, а також оптимізацію шляхів поширення і розподілу препаратів.
«Ми не повинні гратися у політику із нашими вакцинами», - наголосив президент Франції.
«Я готова наслідувати приклад французького президента. До кінця року ми готові поставити ще 30 млн доз вакцин», - додала Меркель.
Вона зазначила, що Німеччина вже надала понад 2,2 млрд євро для механізму АСТ, понад 1 млрд євро для глобального альянсу з вакцин та імунізації COVAX, стали доступними 70 млн доз вакцини, які були спрямовані в 122 країни. Але цього недостатньо, констатувала політик.
Канцлер ФРН також наголосила на важливості збільшення виробництва вакцин. Меркель звернула увагу на те, що Африка є одним із континентів, де потребують вакцину найбільше, при цьому безпосередньо в Африці виробляється лише 1% препаратів.
Канцлер зауважила при цьому, що ЄС експортувала в інші країни 40% всіх вироблених у себе вакцин. «Це правильний підхід», - підкреслила вона.
«Попри успіх, досягнутий в розробці, виробництві та постачанні вакцин, світ продовжує залишатися в тисках пандемії», - заявила Меркель. Вона повторила, що доступ до вакцин повинні мати всі люди.
Глобальний саміт здоров'я проходить 21 травня у Римі. Організаторами події є Італія, яка головує у G20, а також Єврокомісія.
Як повідомлялося, за ініціативою COVAX 240 тис. доз вакцин вже поставлено в Україну, до кінця травня має бути поставлено майже 350 тис. вакцин, у другому кварталі - 500 тис., інші поставки - в третьому та четвертому кварталах відповідно.