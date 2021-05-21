Франція та Німеччина передадуть іншим країнам по 30 мільйонів доз COVID-вакцин

Франція та Німеччина передадуть іншим країнам по щонайменше 30 млн доз вакцин проти коронавірусу до кінця року.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон та канцлер ФРН Ангела Меркель на Глобальному форумі здоров'я, який проходить 21 травня у Римі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відсьогодні і до кінця 2021 року Франція поділиться щонайменше 30 мільйонами дозами вакцин», - сказав Макрон.

Він зазначив, що Франція вже зробила значний внесок у допомогу країнам Африки для боротьби з пандемією.

Він констатував, що міжнародні зусилля в забезпеченні глобального доступу до вакцин ще не досягли успіху. Серед головних шляхів досягнення цієї мети Макрон назвав прискорення виробництва вакцин та скасування бар’єрів для цього, а також оптимізацію шляхів поширення і розподілу препаратів.

«Ми не повинні гратися у політику із нашими вакцинами», - наголосив президент Франції.

«Я готова наслідувати приклад французького президента. До кінця року ми готові поставити ще 30 млн доз вакцин», - додала Меркель.

Вона зазначила, що Німеччина вже надала понад 2,2 млрд євро для механізму АСТ, понад 1 млрд євро для глобального альянсу з вакцин та імунізації COVAX, стали доступними 70 млн доз вакцини, які були спрямовані в 122 країни. Але цього недостатньо, констатувала політик.

Канцлер ФРН також наголосила на важливості збільшення виробництва вакцин. Меркель звернула увагу на те, що Африка є одним із континентів, де потребують вакцину найбільше, при цьому безпосередньо в Африці виробляється лише 1% препаратів.

Канцлер зауважила при цьому, що ЄС експортувала в інші країни 40% всіх вироблених у себе вакцин. «Це правильний підхід», - підкреслила вона.

«Попри успіх, досягнутий в розробці, виробництві та постачанні вакцин, світ продовжує залишатися в тисках пандемії», - заявила Меркель. Вона повторила, що доступ до вакцин повинні мати всі люди.

Читайте також: Pfizer продаватиме вакцину країнам з середнім рівнем доходів за половину ціни

Глобальний саміт здоров'я проходить 21 травня у Римі. Організаторами події є Італія, яка головує у G20, а також Єврокомісія.

Як повідомлялося, за ініціативою COVAX 240 тис. доз вакцин вже поставлено в Україну, до кінця травня має бути поставлено майже 350 тис. вакцин, у другому кварталі - 500 тис., інші поставки - в третьому та четвертому кварталах відповідно.