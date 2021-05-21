В Україні є спроможність вакцинувати по 80 тисяч громадян щодня - Шмигаль

В Україні є протестована спроможність вакцинувати від коронавірусу COVID-19 по 80 тисяч громадян щодня.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

"Вакцинація продовжується, за минулу добу було провакциновано 18 тисяч осіб, але протестована спроможність - понад 80 тисяч вакцинованих щодня", - сказав Шмигаль.

Він додав, що в Україну на сьогодні поставлено 2,5 млн доз вакцин проти коронавірусної хвороби, і кількість провакцинованих людей складає понад 1 мільйон осіб, вакцинація триває.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, упродовж 20 травня 2021 року проведено 18 913 щеплень від COVID-19. Від початку кампанії проведено усього 1 031 728 щеплень.