Британія пропонує створити «глобальний пандемічний радар»

Велика Британія пропонує запровадити у світі систему спостереження та виявлення нових штамів коронавірусу з метою оперативної розробки вакцин.

З такою ініціативою виступив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на Глобальному форумі здоров'я, що проходить 21 травня у Римі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Світ не повинен залишатися необізнаним у протидії неконтрольованим вірусам. Ми мусимо побудувати систему спостереження ХХІ століття щодо обміну даними у реальному часі, швидкого біохімічного встановлення ДНК та відповіді», - заявив британський прем'єр.

За його словами, так званий глобальний пандемічний радар має відстежувати появу нових варіантів коронавірусу та забезпечити швидке створення ефективних вакцин і методів лікування.

Джонсон додав, що нова система базуватиметься на британському досвіді боротьби з пандемією.

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Глобальний саміт здоров'я проходить 21 травня у Римі. Організаторами події є Італія, яка головує у G20, а також Єврокомісія.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 165 950 174 випадки зараження коронавірусом, зокрема 3 446 995 летальних, одужало 146 664 426 людей.