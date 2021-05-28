У розвідки США є нові дані про походження коронавірусу — NYT

У розвідки США є нові дані про походження коронавірусу — NYT

Укрінформ
У американської розвідки є нові дані щодо джерела виникнення коронавірусної інфекції, але вони ще недосліджені.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New York Times з посиланням на джерела в Білому домі.

Для того, щоб зрозуміти, чи з'явився вірус із лабораторії, або в результаті контакту людини з тваринами, розвідка США має напір використовувати «комп'ютерні потужності»

Раніше президент США Джо Байден доручив розвідці протягом 90 днів підготувати звіт про походження коронавірусу.

Читайте також: Фейсбук більше не видалятиме пости про штучне походження COVID-19

Як повідомлялося, на цьому тижні The Wall Street Journal з посиланням на секретний звіт розвідки США повідомила, що троє китайських учених з інституту вірусології в Ухані важко хворіли з усіма симптомами коронавірусної недуги в листопаді 2019 року ще до появи інформації про COVID-19. Речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь спростував цю новину, заявивши, що жоден співробітник інституту не заражався коронавірусною інфекцією.

Фото: VCG

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-